Waterpeil IJsselmeer zakt sneller dan gedacht

De waterschappen om het IJsselmeer heen mogen het water uit het meer nog steeds gebruiken, maar dit gaat mogelijk veranderen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling houdt de toestand scherp in de gaten. Het IJsselmeer is het grootste waterreservoir van zoet water in ons land.

Ondanks de regen houdt de droogte aan in Nederland. Dit betekent dat de waterschappen veel water nodig hebben om droogvallen te voorkomen.