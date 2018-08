Vrouw (78) uit Nijmegen zoekt Fryske deelnemer Vierdaagse

Het is een charmante man, zegt Krols, die bij defensie heeft gewerkt en in maart zijn verjaardag heeft. Meer weet ze eigenlijk niet.

Ze ontmoetten elkaar in Alphen aan de Rijn. "Ik ga nooit met de trein en toen had hij ook nog vertraging. Nou die man liep daar dus ook en wij raakten aan de praat. Over de treinvertraging, maar ook over het feit dat we beide een dochter in Alphen aan de Rijn hebben."

Het klikte. "In de trein kwam hij bij me zitten, en we hebben lang met elkaar gesproken. Hij zei dat hij de Nijmeegse Vierdaagse ging lopen. Toen zei ik nog dat ik naar hem zou zwaaien."