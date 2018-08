Skûtsje Drachten zeilt over rubberbootje met vier mensen

De mensen in de rubberboot zijn met de schrik vrijgekomen, zegt Pietersma. Hij had ze niet gezien. "Mijn schoonheid stond voorop. Die riep plotseling: 'Draaien! draaien!' We waren nog lang niet bij de wal, maar ik toch maar draaien, en toen zag ik het."

Politie aan boord

Het skûtsje schampte de rubberboot. Die sloeg om. Vier mensen belandden in het water. "Dan kijk je achterom, om te kijken of ze allemaal nog zwemmen." Er waren andere boten in de buurt, zegt Pietersma, en daarom is hij doorgezeild na de aanvaring. "Voordat ik weer bij die mensen ben, dat duurt heel lang."

Na de wedstrijd is de politie bij hem aan boord geweest, om te vertellen dat het goed gaat met de mensen, en het bootje. Pietersma heeft een telefoonnummer gekregen van een van de slachtoffers. "Die kan een telefoontje verwachten van de schipper van het Drachtster skûtsje."