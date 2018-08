"Buurtbewoners hebben veel gezien van de brand in Drachten"

De brand is een schok voor de buurt. Mensen zijn van slag, zegt de wethouder. "Ikzelf ook, moet ik eerlijk zeggen. De brand was heftig. De impact is groot. Mensen hebben veel gezien. Indrukken opgedaan. Daar hebben we aandacht voor.

Slachtofferhulp

De gemeente heeft slachtofferhulp ingeschakeld. "Die zal zich nadrukkelijk niet alleen met het gezin bezig houden, maar ook met de buurtbewoners. Nazorg is één van de belangrijkste dingen die we nu als gemeente kunnen oppakken. De mensen willen hun ei kwijt. Ze willen erover praten. Daar gaan we voor zorgen, op zo kort mogelijke termijn."

De slachtoffers hebben een tijdelijke woonruimte gekregen. De gemeente gaan met de woningbouworganisaties kijken hoe snel ze goed onderdak kunnen vinden. "Deze mensen hebben veel te verwerken".

Moeder en zoon

Bij de brand kwamen een moeder en haar zoon om het leven. De vader en een andere zoon zijn door de brandweer van het dak gered. Met vijf anderen zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie verricht daar onderzoek naar.