Gemeente Heerenveen stapt over op blauwe diesel

Na de zomer besteedt Heerenveen de aankoop van brandstof opnieuw aan. Het college vindt dat een logistiek moment om over te schakelen op blauwe diesel, om zo alvast invulling te geven aan de nieuwe klimaatwet. Die schrijft voor dat Nederland in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

De gemeente Heerenveen heeft 40 auto's die op diesel rijden. De andere auto's rijden op groen gas of zijn elektrisch. Het gebruik van blauwe diesel zorgt volgens wethouder Jelle Zoetendal voor circa 90 procent minder CO2-uitstoot. Rijden op blauwe diesel kost ongeveer een cent per kilometer meer dan gewone diesel.

De gemeente gaat zijn eigen dieseltank aanleggen, omdat er in de directe omgeving van de gemeentewerf geen leverancier van blauwe diesel is. Heerenveen koopt ieder jaar ongeveer 100-duizend liter diesel in. Blauwe diesel wordt gemaakt van plantaardige olie uit afval van eten. Daar is geen landbouwgrond voor nodig, zoals bij biobrandstoffen.