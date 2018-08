Droogte: Boeren hebben veel vragen over voer

Het bedrijf, dat onder andere voer en zaad inkoopt, heeft een telefoonlijn opengesteld waar boeren met vragen terecht kunnen. De meeste vragen gaan over het gras, en wat daar nog mee gedaan kan worden. Ook vragen boeren hoe ze de koeien gezond de winter door kunnen krijgen. Akkerbouwers bellen ook. Die willen weten wat ze kunnen doen om veehouders te helpen.

Volgens Leo Tjoonk, expert bij Agrifirm, kunnen akkerbouwers de grond nog wel gebruiken om te helpen. "Ze kunnen bijvoorbeeld rogge zaaien. Daar heb je dan in het voorjaar wat aan." Andere mogelijkheden zijn er ook om de voorraden aan te vullen: "Op veel plaatsen kan de maïs binnenkort geoogst worden. Die grond kun je makkelijk nog inzaaien. Bijvoorbeeld met Italiaans Raaigras. Dat gras groeit snel en geeft met een beetje goed weer zeker nog één snee gras."

Probleem voor bioboeren

Voor biologische boeren wordt het lastig, denkt Tjoonk: "We zijn hard aan het studeren op mogelijkheden om ze goed te kunnen helpen. Dat is niet makkelijk. Biologische gras heb je niet zo voor handen. Uit het buitenland halen zit er ook niet in want ook daar hebben ze te maken met grote tekorten. Een oplossing kan zijn om te kijken naar wat biologische akkerbouwers nog hebben staan."

Volgens Tjoonk kan de warme zomer ook een voordeel hebben in de herfst: "De grond houdt warmte lang vast. Dan groeien gewassen ook langer door. Het moet dan mogelijk zijn om misschien zelfs in december nog wat van het land te halen."