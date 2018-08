Moeder en zoon omgekomen bij brand in woning Drachten

De brand brak om kwart voor drie uit in een rijtjeshuis in Drachten. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. "We konden er bijna niet meer in," zei Baukje de Wal van de brandweer.

Toen de brand uitbrak, waren er negen mensen in het huis. Er woont een gezin met vier kinderen, en er was één logé. Eén van de kinderen is volwassen en getrouwd. Haar man was er ook, met zijn zoontje.

Urenlang nablussen

Rond vier uur was de brand onder controle. De brandweer was daarna nog urenlang aan het nablussen. In de omliggende woningen zijn geen slachtoffers gevallen. Ze zijn wel ontruimd.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Experts van de politie gaan dat onderzoeken. Voordat ze daarmee kunnen beginnen, moet eerst onderzocht worden of het veilig is om de woning te betreden.