Eigen snelheidsmeter Ouwe- en Nije-Syl helpt goed in eerste week

De afgelopen week is er veel minder hard gereden in de kernen van Nieuwebildtzijl op de Nijebiltdyk. Ddat komt door de snelheidsmeter die het dorpsbelang vorige week heeft opgehangen. De meter toont een rode duim aan passanten die harder rijden dan 30 kilometer per uur. Voor mensen die zich aan de snelheid houden is er een groene duim.