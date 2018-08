Twee doden bij woningbrand in Drachten, zeven mensen naar ziekenhuis

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het huis. Twee mensen zaten op het dak. Die zijn eraf gehaald. Vijf anderen konden op eigen kracht het huis verlaten. Dat was rond drie uur. Alle zeven zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden rook binnen hebben gekregen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is.

In de omliggende woningen zijn geen slachtoffers gevallen. Ze zijn wel ontruimd. De huizen hebben rook- en waterschade opgelopen. Bewoners hebben elders onderdak gevonden. Er is niet veel meer over van het huis waar de brand was.

In pyjama op straat

De buurt wordt op een wrede manier wakker, zegt verslaggever Onno Falkena. Hij os op de Handwerkerszijnde in Drachten. Dat is de straat waar de brand was. "Er zijn veel emoties. Mensen zijn er letterlijk stil van. Anderen huilen, of ze worden boos."

"Het was snel duidelijk dat er mensen vermist waren," zegt Baukje de Wal van de brandweer. Hoeveel mensen er precies in het huis zaten, was niet bekend."Toen we aankwamen, was de brand al uitslaand. We konden er al bijna niet meer in." Er bleken in totaal negen slachtoffers te zijn. Of die allemaal in hetzelfde huis woonden, is nog niet duidelijk.