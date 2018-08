WK zeilen: Pieter Jan Postma zeker van medalrace

Op de zevende dag van het WK zeilen in Aarhus heeft Pieter Jan Postma uit Terkaple zich verzekerd van de medalrace in de Finn-klasse. Na tien races staat Postma zesde in het klassement. Door het gebrek aan wind kon er in de Laser radial-klasse van Marit Bouwmeester maar een race worden gezeild. Bouwmeester werd daarin elfde en ze klom naar plek vijf in het klassement.