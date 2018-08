Te weinig personeel bij zorgcentra van Liante

De folsleine brief fan Anneke Groenenberg

Geachte bewoner, familie,

De zomervakanties zijn in volle gang en de meesten van ons genieten van het mooie zomerweer. Ook dit jaar is het weer een grote uitdaging geweest voor de planners om de zomerroosters voor (zorg)medewerkers kloppend te krijgen.

Er zijn nog veel dagen en dagdelen in augustus en september waarop we nog geen maximale dekking hebben. Meestal lost het zich op: Medewerkers werken extra, uitzendkrachten worden ingezet en soms wordt een beroep gedaan op collega's met een niet-zorg gebonden functie. In een enkel geval worden de opnames even stopgezet, maar: Ook in deze periode kunt u rekenen op de betrokken inzet en de kwaliteit die nodig is om goede zorg te leveren.

Misschien is het voor u als familielid mogelijk om ons te helpen in deze periode. Wellicht kunt u hand- en span diensten verrichten of een activiteit helpen ondersteunen. Voor uw familielid (onze bewoner) en voor medewerkers zou dat een enorme steun zijn. Een paar uur inzet kan het verschil maken. Kunt u helpen dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,

Anneke Groenenberg

Directeur-bestuurder