Meer aanmeldingen voor Burendag dan een jaar geleden

Al ruim 350 buurten in Fryslân hebben zich aangemeld voor Burendag. De 13e editie daarvan is op 22 september. In totaal zijn er in heel Nederland al bijna 5000 activiteiten aangemeld.

Daarmee lijkt de animo groter dan vorig jaar, want toen waren er op dit moment minder aanmeldingen. Het hele beschikbare budget is ook al toegezegd. Daarom kan er nu geen geld meer worden aangevraagd voor een activiteit. Het Oranjefonds is een grote sponsor en wil met Burendag mensen dichter bij elkaar brengen. Bij de activiteiten kun je denken aan het opknappen van de straat, het aanleggen van een buurttuin of een buurtvergadering.

In 2006 was de eerste editie van Burenag. Toen waren er 300.000 deelnemers. De laatste jaren zijn dat meer dan een miljoen.