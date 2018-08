Piet Paulusma weer thuis na operatie: "Ik heb zoveel warmte gekregen"

Paulusma is er enorm van geschrokken dat hij er zomaar uit raakte. Hij was op vakantie, toen hij midden in de nacht buikpijn kreeg. Hij stond op de camping. "Je bent er niet op voorbereid," zegt Paulusma. "Het is niet zomaar wat, een acute verstopping in de darmen. Voordat je het weet, lig je in het ziekenhuis. Voordat je het weet, wordt je geopereerd."

Paulusma voelt zich goed, nu hij weer thuis is. "Ik ben heel bij dat ik nu weer in de weerkamer ben," zegt hij, "dat is beter dan in het ziekenhuis." Hij voelt zich fit. "Daar heb ik hard voor gewerkt. Ik heb veel gelopen de afgelopen dagen. Maar je weet ook dat je nog bij moet komen, dat je moet herstellen. Het werk pak ik in fasen weer op."

Honderden reacties

Omrop Fryslân werd overspoeld met reacties, toen bekend werd dat Paulusma in het ziekenhuis lag. Honderden kaartten en mailtjes kwamen binnen. Dat raakt Paulusma. "Ik heb veel warmte gekregen van alle mensen om me heen, van mijn familie, de mensen op de camping, mensen uit de provincie, en uit de rest van het land. Dat is zo fantastisch, zo groot, dat doet wat met je, Daar wordt je emotioneel van."

Dochter Martsje

Op televisie werd het werk van Paulusma overgenomen door zijn dochter Martsje. Dinsdag zag hij haar voor het eerst op televisie, in het ziekenhuis. Het was de korte uitzending van SBS. "Wat een prestatie. Wat geweldig. Ik weet dat Martsje net als alle anderen om mij heen behoorlijk geschrokken was. Emotioneel, door het hele gebeuren. Onvoorstelbaar. Prachtig."

"Vorig jaar hadden we al een keer tegen elkaar gezegd: 'Laten we alles zo inrichten dat we door kinnen gaan, als mij wat zou overkomen. Ik ben altijd onderweg, en je weet maar nooit.' Nou, dit is het voorbeeld. Hoe geweldig is dat?"

"Ik vind het jammer dat ik een stuk gemist heb van de zomer. Een extreme zomer. Maar ik ben er nog."