Anjum wint voor het eerst de Freulepartij in Wommels

Sytse Koree zorgde met een bovenslag voor het eerste bordje voor Anjum. Bij 2-0 en 6-6 sloeg Gerwin Dijkstra een zitbal. Op 3-0 en opnieuw 6-6 was er een bovenslag voor Anjum.

Reduzum kwam daarna terug tot 4-1, nadat Gerwin Dijkstra twee opslagfouten maakte. Toen nam Gerrit Dijkstra de voor best-opslag over. Na een blessure van Jesper Tolsma op 4-1 en 6-6 was de wedstrijd feitelijk gespeeld.

Bij 5-1 en 4-0 in de finale moest Tolsma opnieuw worden behandeld. De Redúster had veel pijn, maar kaatste de partij wel uit. Door een paar opslagfouten werd het in het laatste eerst nog 4-4. Via een bovenslag van Gerrit Dijkstra op 5-1 en 6-4 haalde Anjum de overwinning binnen.