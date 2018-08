Skûtsje Grou wint soeverein op woelig water bij Terherne

Na twee dagen met nauwelijks wind stond er woensdag een stevige bries op het water bij Terherne. Er waren schippers die een klein reefje hadden gelegd. Daar wordt het zeil kleiner van.

Protestvlag

Het skûtsje van Heerenveen kwam als eerst bij de bovenste ton. De Heale Moanne, Grou en Sneek kwamen daarachter met z'n drieën in elkaars vaarwater. Grou moest wijken, maar kreeg geen ruimte van Sneek. De protestvlaggen werden in het want geknoopt, maar ze werden net zo snel weer opgeruimd.

Met een slimme slag wisten Grou de koppositie van Heerenveen over te nemen. Toen waren ze los. De rest van de wedstrijd hebben ze de voorsprong niet meer uit handen gegeven.