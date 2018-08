Man (43) met schulden begint meerdere hennepkwekerijen

De man was begonnen met het kweken van hennep omdat hij in de financiële problemen zat. Hij kweekte de drugs in een loods aan de Einsteinweg in Leeuwarden. Eind vorig jaar werd hij betrapt. De politie deed een inval. In de loods stonden 594 planten. De stroom was illegaal afgetapt.

In februari kwam aan het licht dat de man nog een wietplantage begonnen was, in de winkel van zijn vrouw, in Holwerd. In ruimten achter de winkel werden 225 planten aangetroffen.

Schulden

Toen de 43-jarige man begon met het kweken van de hennep, had hij een schuld van meer dan 50.000 euro, en die is alleen maar groter geworden. Omdat de man op beide locaties illegaal stroom aftapte, moet hij aan netbeheerder Liander meer dan 7.600 euro betalen.

Justitie eiste een werkstraf van 120 uur, en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter verminderde de werkstraf met 60 uur. Als de man het nog een keer doet, moet hij nogmaals 60 uur werken, en één maand de cel in.