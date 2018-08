Marcella Andy uit Leeuwarden komt bij van aardbeving Lombok: "We konden geen kant op"

"We zaten in de wachtruimte van een massagesalon aan het strand", vertelt Marcella. "Toen begon ineens alles te trillen. We keken elkaar aan: is dit een aardbeving?" Dat was het dus. De eerste zware beving was in de nacht van zaterdag op zondag, Nederlandse tijd. "Alle nagellakpotjes en alle lampen vielen naar beneden. Iedereen begon te gillen. We wisten niet wat we moesten doen. Eerst gingen we op de grond zitten, maar dat was ook niet slim, want het gebouwtje kon zomaar instorten. Dus toen zijn we naar buiten gerend en ook daar was iedereen in paniek. Eenmaal buiten kon er niet veel meer gebeuren."