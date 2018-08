Hamstra over Veerman: "We zitten in de eindfase"

"We zitten in de eindfase. Over welke club het gaat, doen we geen uitspraken, maar het lijkt erop dat het goed komt", zegt Hamstra. Over bedragen doet Hamstra verder ook geen uitspraken.

ADO Den Haag is dinsdag definitief afgehaakt in de strijd om Veerman. De vraagprijs van Heerenveen was 650.000 euro, ADO ging niet verder dan 450.000 euro. Woensdag deed de directeur van ADO, Mattijs Manders, een Q&A met ADO-fans. Hij gaf een opvallend antwoord op een van de vragen: volgens Manders gaat het Veerman meer om geld.