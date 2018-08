"Zomerevenementen moeten niet weer allemaal tegelijkertijd"

In drie weken tijd zijn er dit jaar veel activiteiten, zoals de PC, de Tall Ships Races, het skûtsjesilen, de reuzen in de binnenstad van Leeuwarden, en ook de Sneekweek.

Al die evenementen zorgen voor grote drukte bij de politie en de hulpdiensten, maar het publiek moet ook een keuze maken. "Het is echt zonde dat we hier in Friesland alles in twee of drie weken proppen," zegt Van der Werf.

"Met LF2018 is het alleen maar erger geworden, bijvoorbeeld door de komst van de reuzen naar Leeuwarden. En dan is er nog de zwemmer Maarten van der Weijden, die de elfstedentocht gaat zwemmen. Stuk voor stuk goeie initiatieven, maar waarom moet het allemaal tegelijk?"

Het is niet zomaar mogelijk om de Sneekweek te verplaatsen, zegt Van der Werf. "Wij zijn een landelijk evenement. Voor ons is de eerste week van augustus essentieel, omdat iedereen dan vrij is."