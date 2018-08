Uitdroging waarschijnlijke oorzaak dode zeehondjes Terschelling

De beestjes lagen tijdelijk op de rand van het bad, omdat het buitenbad werd schoongemaakt. "Gebeurd tijdens een onbewaakt uurtje tijdens het verschonen van het buitenbad", zegt de opvang in een bericht op Facebook. Een veearts dacht direct al aan uitdroging door oververhitting, maar de opvang wilde dat niet geloven. "Die dag was het nog niet zo warm als de dagen erna en alle vijf tegelijk? Wij dachten in eerste instantie aan vergiftiging of een ernstige infectie. Met veel liefde en hard werken waren deze verweesde pups een maand lang gevoerd en verzorgd en naar onze mening kern gezond."