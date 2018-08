SKS kiest voor sleepstart bij inhaalwedstrijd Woudsend

Bij een sleepstart starten de skûtsjes achter elkaar, in een lange sleep. Als het startschot klinkt, gaan de trossen los en worden de zeilen gehesen. De laatste keer dat er een sleepstart was, was in 2016 bij Earnewâld. De wind maakte een walstart onmogelijk, en er is niet genoeg ruimte voor een reguliere startlijn.

De startvolgorde is bij Woudsend gelijk aan die bij Earnewâld. De Súdwesthoeke start vooraan, en Huzum begijnt als laatste.