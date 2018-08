Rayonhoofd Wateren vol respect over hulpdiensten bij grote heidebrand

Woensdagochtend moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken. Het nablussen was nog niet klaar. ''De hitte zit nog in de humuslaag. Aangewakkerd door de wind, steekt het vuur soms weer de kop op, maar we verwachten niet dat het uit de hand loopt.'' De brandjes die nu nog de kop opsteken, worden handmatig geblust. Zo kan de brandweer er het beste bij komen.

Je kon er volgens Bezuijen op wachten dat er een brand zou ontstaan. ''We hielden ons hart al vast.'' Het terrein werd al extra in de gaten gehouden. ''Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn.'' Bezuijen moet er niet aan denken wat er gebeurd was als de brand 's nachts was uitgebroken. ''Nu konden we mens en dier snel evacueren.''