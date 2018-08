Rijkswaterstaat heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de Lorentzbruggen in de Afsluitdijk schoongespoten. Het was groen van de algen op de weg. Dat kan volgens Rijkswaterstaat gladheid veroorzaken. Daarom hebben medewerkers met hogedrukspuiten het wegdek schoongemaakt.

Het verkeer had vijf minuten vertraging door de werkzaamheden.