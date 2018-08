In het water langs de Karst de Jongweg in Heerenveen, dichtbij het Abe Lenstra Stadion, is woensdagochtend een dode persoon gevonden. De omgeving is afgezet en hulpdiensten zullen het lichaam uit het water halen. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.