Brandweer weer naar Wateren om na te blussen

De brandweer is woensdagochtend weer uitgereden naar Wateren, net over de grens bij Appelscha. Daar ging dinsdag ongeveer 75 hectare heide in vlammen op. De brandweer is nu opgeroepen om na te blussen. Meerdere brandweerkorpsen, ook uit Fryslân, reden dinsdag uit. Er werd ook een helikopter van defensie ingezet om de brand onder controle te krijgen. Vijf campings werden ontruimd. Toeristen en boeren hielpen de brandweer bij het bluswerk.