Weinig neerslag in Fryslân, maar er komt meer

De verwachting is dat er donderdag meer regen valt. Jan Jonkman denkt dat er op de meeste plaatsen 5 tot 10 millimeter zal vallen, maar lokaal kan dat oplopen naar 20 tot 30 millimeter. Waar de meeste regen zal vallen is nu nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat het oosten van het land de meeste neerslag krijgt. Mogelijk met onweer en windstoten. De buien trekken morgenmiddag uit het zuiden over ons land en verlaten ons land in de nacht van vrijdag via het noorden.

Lippenhuizen had in Fryslân in de nacht naar woensdag de meeste neerslag, gevolgd door Bolsward met 3,2 millimeter. In Grou en Frieschepalen viel 1,8 millimeter en in Bakkeveen 1,2 millimeter. Dongjum kwam niet verder dan een halve millimeter.