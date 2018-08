Postma en Bouwmeester zakken op het WK zeilen in Aarhus

Marit Bouwmeester kwam dinsdag als 14e over de finish bij het wereldkampioenschap zeilen in het Deense Aarhus. De zeilster in de Laser Radial kwam maar één keer in actie. In het klassement staat de Friezinne op de achtste plaats. Bouwmeester kwam 's avonds in actie. Door te weinig wind kon er niet eerder worden gezeild.