FNP wil meer windmolens op platteland opruimen

Het gaat dan vooral om het opruimen van oudere bestaande molens. Het maximum aan windenergie in Fryslân is voor de FNP 530,5 megawatt, zegt statenlid Klaas Fokkinga. Als windpark Fryslân inderdaad meer megawatts aan windenergie gaat opleveren, wil de FNP van het college weten of de tiphoogte van de molens bij Nij Hiddum Houw ook lager kunnen worden. In de streek bij de kop van de Afsluitdijk is veel reuring geweest over de plaatsing van negen megawindmolens van bijna tweehonderd meter hoog.