Alexander Georgiev uit Rusland speelt tegen drie Friezen om de wereldtitel in het Fries dammen

Marten Walinga uit Waaksens en Foeke Tiemensma uit Franeker plaatsten zich na barrage met Taeke Kooistra uit Hartwert en Folkert Groenveld uit Jutrijp als nummer drie en vier voor de finaleronde. Alexander Georgiev doet nog niet zo lang aan Fries dammen. Hij is negenvoudig wereldkampioenschap in het internationale dammen. Dat is drie keer meer dan Harm Wiersma uit Leeuwarden, die zes keer wereldkampioen werd. De finaleronde begint woensdag om negen uur in het stadhuis van Leeuwarden.