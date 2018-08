PODCAST: sterke kaatsverhalen aan de vooravond van de 116ste Freule van Wommels

Het terras van café it Reade Hynder in Wommels werd dinsdagavond omgetoverd tot het Freule Kafee. Verslaggevers Geert van Tuinen en Sjoerd de Jong zetten alles op alles om de avond voor de jaarlijkse kaatspartij de Freule op relaxte wijze voor te bereiden. Een avond met goede gesprekken, sterke verhalen en muziek van Vangrail. Onder andere voorzitter Johan van Tuinen van de Freulecommissie schoof aan, verder het winnende partuur van de Freulepartij 2016: ycho de Groot, Tom Gerard Cats en Herman Schuitmaker. En hoe is het om met je broer en neef in een partuur te kaatsen? Jurrit en Remco Osinga uit Ingelum doen een boekje open. Je hoort het allemaal hieronder, in de uitzending van het Freule Kafee.