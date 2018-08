14.000 parkeerplekken voor Reuzenweekend (17-19 augustus)

Het is een van de grootste logistieke uitdagingen in de historie van de stad Leeuwarden: de komst van de Reuzen van Royal de Luxe. De verwachting is dat het evenement honderdduizenden mensen naar de stad zal trekken. En die zullen grotendeels met de auto komen. Daarom heeft de organisatie 14.000 parkeerplekken geregeld.