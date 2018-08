Zware klei zorgt voor scheuren in waterkering bij Heeg

De extreme droogte heeft gezorgd voor tal van scheuren in de waterkering langs de Djippe Sleat bij Heeg. De rayonbeheerders houden de dijken goed in de gaten. In sommige scheuren hebben ze klei gestort om te zien wat het effect is als het binnenkort weer regent. Ze denken dat de scheuren dan vanzelf weer dichtgaan.

Gevaar is er absoluut niet. "De dijk wordt goed in de gaten gehouden als het moet, versterken we de boel", zegt Hindrik Bijma van het Waterschap.