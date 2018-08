Grote drukte voor lifeguards op Ameland

De strandwachten merken de afgelopen tijd dat ze vooral veel EHBO-gevallen tegenkomen. Die moeten ze allemaal bijhouden, omdat de gemeente Ameland graag wil zien wat er iedere dag op het strand gebeurt. Toch doen ze liever niet teveel, want zo zegt lifeguard Judith van Driel: "Als ik niet veel te doen heb gehad, hebben mensen een leuke dag op het strand gehad zonder problemen."

Het strand als achtertuin

Er zijn vier hokjes met strandwachten op Ameland. In ieder hokje zijn drie lifeguards aan het werk. Een van hen loopt bijvoorbeeld steeds bij de waterlinie om daar de boel in de gaten te houden. Een ander doet dat vanuit het hokje met een verrekijker. Naast het werken wonen de lifeguards ook in hun hok. Er is een kleine ruimte met stapelbedden en een klein keukentje. Of, zoals lifeguard Joost Loeve lacht: "Dat maakt dit werk onder andere zo mooi. Het strand is onze achtertuin."