Skûtsjesilen bij Earnewâld gaat niet door

Wedstrijdleider Wietse Visser is niet blij met de situatie. "We hadden heel graag willen zeilen, maar de omstandigheden laten het niet toe." Het duurde langer dan een uur voordat de organisatie het besluit nam. "We hadden de hoop dat de wind zou komen. Die was er wel even, maar het heeft nooit langer dan vijf minuten uit dezelfde richting gewaaid. Zo kunnen we niet zeilen. Het moet wel een wedstrijd zijn."