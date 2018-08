Groot watertekort en storing: Kazemattenmuseum krijgt geen drup meer

De vraag naar water in Fryslân is zo groot dat het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk helemaal geen water meer krijgt. Dat laten medewerkers weten aan Omrop Fryslân. Van het ene op het andere moment kwam er geen water meer uit de kraan. En dat juist op een van de heetste dagen van het jaar. Vitens zegt dat de waterdruk regelmatig laag is, maar dat er ook een storing is door een waterlek.