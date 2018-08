LIVE: Skûtsjeschippers wachten op de wind bij Earnewâld

Omdat het water bij Earnewâld niet breed genoeg is voor een reguliere start, wordt er net als op De Veenhoop vanaf de wal gestart. Wie vooraan ligt, is met een loting bepaald. De startvolgorde is net andersom als op De Veenhoop.

Eerdere jaren moesten de voorste skûtsjes een stukje verder varen, tot aan het eigen bordje in de finishsloot, maar omdat er bij De Veenhoop bij een ton gefinisht is, is dat nu bij Earnewâld ook zo. Zo wil de organisatie ervoor zorgen dat de loting zo min mogelijk invloed heeft op het klassement.