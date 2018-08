Tall Ships Races 'daverend succes' met 335.000 bezoekers

Volgens de organisatie is het succes voor een groot deel te danken aan de inzet van 300 vrijwilligers en de gemeente Harlingen. Behalve bezoekers uit Fryslân, kwamen ook veel buitenlandse gasten naar Harlingen. Het evenement was vier jaar geleden voor de eerste keer in de stad. De organisatie wil het evenement over vier jaar weer organiseren. Men is al bezig met een bidbook.