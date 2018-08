Reisbureau Leeuwarden schrikt van aardbeving Lombok

Het reisbureau, de eerdere stichting Het Schone Streven, had in september een reis naar die omgeving op het programma staan. Die wordt op onderdelen aangepast. Uitstapjes naar eilandjes in de buurt van Lombok gaan niet door. ''Lombok en omgeving zijn door het ministerie van buitenlandse zaken tot een No Go Area verklaard'', zegt Freddy van Sorgen van het reisbureau.

Zodra er meer duidelijk is over de schade, zal de stichting hulp aanbieden. Dat hebben ze eerder ook gedaan, na een aardbeving in Jakarta. Van de financiële hulp zijn toen huizen gebouwd met een goede fundering. ''Maar het kan ook zijn dat we investeren in de watervoorziening. Via lokale partijen horen we waar behoefte aan is'', zegt Van Sorgen.