Een 66-jarige inwoner van Leeuwarden is maandagavond aangehouden, nadat hij een medewerker van een instelling aan de Knoopstraat een klap in het gezicht had gegeven. De man wilde beslist naar binnen, maar werd door medewerkers tegengehouden. Naar aanleiding van de mishandeling is de man aangehouden. Hij zit gevangen voor verder onderzoek.