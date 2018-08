Dokterswacht weer bereikbaar na storing bij Ziggo

Dokterswacht Friesland is weer telefonisch bereikbaar. Maandag was er aan het einde van de middag een storing bij kabelbedrijf Ziggo. Daardoor was de Dokterswacht tot 1 uur 's nachts, in de nacht van maandag op dinsdag, niet bereikbaar via het centrale nummer. De storing is verholpen, maar de oorzaak is nog niet bekend. Behalve de Dokterswacht waren reisorganisatie TUI, het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum en GGZ Friesland niet of slecht te bereiken.