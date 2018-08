Otterbord It Fryske Gea uit de Jan Durkspolder gestolen

Een speciaal voor It Fryske Gea gemaakt bord, dat waarschuwt voor overstekende otters, is gestolen.

Het bord, dat bij de Jan Durkspolder bij De Veenhoop stond, werd door een sponsor aan de natuurorganisatie geschonken. Het werd eerder ook al eens vernield en is doe vast gelast. Dat heeft niet geholpen. Het bord is verdwenen en de paal van het bord is krom getrokken.