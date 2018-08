Drukte voor Friese politie in Leeuwarden en Drachten

De politie in Leeuwarden heeft maandag een 50-jarige man uit Minnertsga aangehouden. De man zat in een auto die eerder was gestolen door een 59-jarige man. De 59-jarige man had de auto niet teruggebracht na een proefrit en is aangehouden. De man uit Minnertsga was onder invloed van heroïne en cocaïne. Er is een bloedproef van de man afgenomen. Er wordt nog onderzoek gedaan.

De politie heeft zondagavond drie mannen aangehouden, die in de Arendstuin voor veel overlast zorgden. De mannen van 20 en 23 jaar zaten aan de drank en maakten veel rommel. Die rommel moesten ze zelf opruimen. Ze kregen een proces-verbaal voor het drinken in het openbaar. Een van de mannen weigerde om de rommel op te ruimen, daarom kreeg hij nog een proces-verbaal.

Twee mannen uit Leeuwarden en Zevenaar zijn aangehouden voor het kraken van een geldwisselautomaat in een winkel aan het Cambuurplein in Leeuwarden. De eigenaar van de zaak droeg camerabeelden van de verdachten over aan de politie. Die kon de mannen daarna op de Schieringerweg aanhouden. Het gaat om een 24-jarige inwoner uit Leeuwarden en een 44-jarige man uit Zevenaar.

Vier winkeliers in Drachten hebben van de politie gestolen kleren teruggekregen. De politie hield een 24-jarige man uit Ter Apel aan voor winkeldiefstal. De man werd in een supermarkt aan de Marke in Drachten betrapt. Hij had een geprepareerde tas, vol met gestolen kleren.