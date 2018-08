Goede doelenactie De Hollandse 100 blijft in Thialf

Dit jaar was het evenement voor de eerste keer in Heerenveen. De eerste drie edities waren in en om Biddinghuizen.

Prins Bernhard van Oranje richtte Lymph & Co op, nadat hijzelf lymfeklierkanker had gekregen. Voor het onderzoek naar de ziekte is veel geld nodig.

In maart dit jaar was De Hollandse 100 voor de eerste keer in Thialf. Er werd toen 300.000 euro opgehaald.