Een bijzonder woudhuisje in Westergeest kan niet worden gered van de sloop, omdat het niet op de monumentenlijst staat. Het gaat om het zogenaamde 'torenhuisje' aan de Kalkhuisweg, tegenover de kerk. Het huisje is omstreeks 1800 gebouwd. Bij de bouw werd gebruikt gemaakt van stenen uit de kerktoren. Die toren was in slechte staat, daardoor moest een deel worden afgebroken. De stenen die toen vrijkwamen werden opnieuw gebruikt om het woudhuisje te metselen. Dat was ook de reden dat het de naam torenhuisje kreeg.