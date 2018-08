Omrop TIP: het Freule Kafee met Geert van Tuinen

Op de vooravond van de Freule is het op dinsdag 7 augustus tijd voor het allereerste Freule Kafee. In café-restaurant It Reade Hynder in Wommels kijkt presentator Geert van Tuinen met sidekick Sjoerd de Jong terug op zijn Freulekaatstijd. Sjoerd de Jong verloor drie keer dramatisch op de Freule. Beide kijken terug op deze tijd met Jouke Bosje: de winnaar van de Freulepartij 2008. Bauke van der Graaf uit Berlikum verloor twee finales op rij. Achter dit verlies zit een dramatisch familieverhaal. Hij vertelt het in het Freule Kafee. De livemuziek wordt verzorgd door de band Vangrail.