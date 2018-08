Dokterswacht Fryslân niet bereikbaar vanwege landelijke storing

112

Bij levensbedreigende situaties moeten mensen met 112 bellen, schrijft Dokterswacht. Mensen die met spoed een huisarts nodig hebben en niet kunnen wachten, kunnen het best naar de huisartsenpost toe komen. Die posten zitten in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Dokkum en Sneek.

De storing bij Ziggo ontstond maandag aan het eind van de middag. Een groot deel van het land heeft daar last van. Het is de eerste dag van de bouwvak in Fryslân. Dat betekent dat er veel mensen op vakantie zijn en dat het tegelijkertijd druk is in de provincie met toeristen.