SKS-bestuur: "Wedstrijd De Veenhoop telt mee voor klassement"

Vier schippers hadden protest ingediend bij de wedstrijdleiding: de schippers van Leeuwarden, Lemmer, de Heale Moanne en Heerenveen. Zij vonden dat er met de omstandigheden van maandag niet gezeild had moeten worden.

"We hebben wel een halfuur stilgelegen", zei schipper Albert Visser van Lemmer, "en we moesten bomen om door de wind te komen. Ik vond het geen wedstrijd." Lemmer kwam als zevende over de finish. "Dat was best genoeg."

Earnewâld werd bij De Veenhoop eerste, net als vorig jaar. Toen bepaalde het bestuur van de SKS een dag later dat de uitslag van De Veenhoop niet meetelde voor het klassement. Dat overkomt ze nu geen tweede keer.