Duitse studenten krijgen werkstraf na mishandelen Lemster

Bekenden van de politie

Volgens de rechter bleek uit de verwondingen van het slachtoffer dat hij niet tegen het hoofd was geschopt. Het slachtoffer is een bekende van de politie. Ook een van de verdachten heeft vaker met de politie in contact geweest. Zo heeft hij ook in Groningen onder invloed iemand mishandeld.

De Duitser krijgt een drugs- en alcoholverbod en moet zich laten behandelen door een verslavingscoach. De man kreeg voor beide mishandelingen een werkstraf van 120 uren. De andere verdachte moet 50 uren aan het werk.