Meer water in Noordwoolder Vaort om vissen te redden

Nóg lager

Normaal staat het water in de vaart 80 centimeter boven NAP. Nu is dat nog maar 56 centimeter. De pompen moeten de waterstand de komende dagen met 20 centimeter omhoog brengen. In de oude turfvaart zitten wat ondiepe plekken en daarom is de waterstand daar nóg lager.

Dat wordt een groot probleem voor de vissen, die in poelen samenkomen op plekken waar het water veel te heet is. Dat kan leiden tot massale vissterfte. Zover is het nog niet. Volgens Van den Akker is het vooralsnog de enige plek in Fryslân waar deze hulp nodig is.