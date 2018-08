Earnewâld wint gelukszeilen bij De Veenhoop

Pietersma is er niet gerust op. "Het kan zomaar weer gebeuren. Daar ben ik bang voor. Maar we hebben een rondje afgemaakt, en we hebben geen nauw vaarwater gehad, dus ik denk dat deze wel meetelt."

Er stond niet veel wind bij De Veenhoop, en dan komt het op schipperskunsten aan. Wie een licht schip heeft, profiteert. Maar wie geluk heeft, profiteert nog meer. Direct na de start leek de wind even helemaal weg. De wind die er was, kwam van achteren, en daar profiteerden de achtersten als eerste van.

De Súdwesthoeke startte als laatste, maar was na 10 minuten de helft van de vloot al voorbij. Huzum had het eerste startnummer geloot, en kon daardoor snel de Ee op draaien. Daar was vrije wind. Grou kwam er niet. Met het tweede startnummer sukkelde schipper Douwe Visser tegen de bootjes van het publiek aan. Na een kwartier kwam er wat wind. Toen kon er pas gezeild worden.

Een straatlengte voorsprong

Bij de eerste ton had Huzum een straatlengte voorsprong, maar schipper Johannes Meeter had bijna 10 minuten nodig om de boei te ronden. Toen dat eenmaal gelukt was, hadden Earnewâld en Akkrum de wind in de zeilen. Ze kwamen er vlak achteraan. Sneek kwam als vierde om de ton, de Súdwesthoeke als vijfde.

Daarna draaide de wind alle kanten op. Aanvankelijk zeilden de schepen halve wind naar de volgende ton, maar al snel had de één het zeil aan bakboord, en de ander aan stuurboord. Het werd een kruisrak. Akkrum dreef het publiek in. Earnewâld kwam Huzum steeds dichter op de kont. En voordat de schippers bij de ton waren, hadden ze de wind alweer bijna in de rug.